La Noche de los Museos regresa con un circuito gratuito de arte, ciencia e historia

La ciudad de Córdoba volverá a vivir una jornada especial de arte, historia y ciencia con una nueva edición de La Noche de los Museos, que se desarrollará el viernes 7 de noviembre entre las 20 y la 1.

Bajo el lema “El futuro de los museos en comunidades en constante cambio”, el evento invita a recorrer de manera gratuita los principales espacios culturales de la capital provincial, que abrirán sus puertas para ofrecer propuestas interactivas, espectáculos en vivo, charlas, proyecciones y visitas guiadas nocturnas.

Además, se pondrá en marcha un circuito especial de transporte público gratuito, que permitirá trasladarse entre los distintos museos y centros culturales para disfrutar del recorrido completo sin costo alguno.

La propuesta es organizada por la Universidad Nacional de Córdoba, junto a la Agencia Córdoba Cultura y la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deporte de la Municipalidad de Córdoba, a través de su área de Cultura.

La actividad busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y su patrimonio, en un contexto de transformación constante, invitando a redescubrir los espacios que conservan y difunden la memoria cultural de la provincia.