Llega una nueva “Kermés de la Salud Mental” en la Plaza San Martín

La Municipalidad de Córdoba llevará a cabo la segunda edición de la Kermés de la Salud Mental, el jueves 9 de octubre en la Explanada de la Plaza San Martín.

La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba en conjunto las Instituciones y Organizaciones que conforman el COPIPRED, dará comienzo a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 13:00.

A lo largo de la mañana habrá diversas propuestas con stands informativos, juegos interactivos, shows artísticos y musicales, radio abierta, exposición de productos de la economía popular, entre otras. Además, habrá un stand donde se podrán realizar testeos gratuitos y confidenciales de ITS, vacunación y prevención de Dengue.

De este modo, los vecinos podrán acercarse a los stands, conocer y conversar sobre la salud mental, e informarse sobre las diferentes propuestas de prevención y asistencia que existen en la ciudad de Córdoba, como también sobre las expresiones artísticas que se llevan a cabo en cada uno de esos espacios.

Día Mundial de la Salud Mental

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, establecido desde el año 1992 por la Federación Mundial para la Salud Mental, una oportunidad para sensibilizar en relación a los estigmas y barreras que impiden el ejercicio efectivo del Derecho a la Salud Mental.

En ese marco, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, a través de la Ordenanza 13.502/24, estableció la “Semana de la Salud Mental” con el objetivo de implementar actividades de difusión, promoción, educación, sensibilización y capacitación vinculadas a la misma, en articulación con los diferentes sectores y Organizaciones Sociales involucradas en la temática.