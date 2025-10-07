Se viene un fin de semana largo: cuántos feriados le quedan al 2025

Se viene un nuevo feriado y llega un fin de semana largo que podrán disfrutar todos los argentinos. Se decidió trasladar al viernes 10 de octubre el festejo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (que tradicionalmente se celebra el 12) y muchos se entusiasman con la posibilidad de hacer una escapada.

La medida fue dispuesta por medio de la resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, y se busca impulsar el turismo interno con feriados trasladables que permitirán sumar pequeñas vacaciones.

Tras el fin de semana largo de octubre, solo quedarán cuatro feriados nacionales en el calendario 2025. El día viernes 21 de noviembre se declaró día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 de noviembre se celebrará el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

En tanto, el lunes 8 de diciembre se conmemorará el Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) y el jueves 25 de diciembre:¡, llegará la Navidad (feriado inamovible).