Subieron las multas de la Policía Caminera y llegan a tres millones de pesos

Las multas de la Policía Caminera registraron un nuevo incremento durante este martes 7 de octubre y la sanción más grave tiene un costo de tres millones de pesos. Con la nueva actualización, el valor de la Unidad Fija de Multa (UF) pasó de $1.336 a $1.488, un incremento del 11,37% en el último bimestre que acompaña la variación del predio de litro de nafta súper.

Quienes cometan infracciones en rutas o autopistas de Córdoba deberán afrontar multas que van desde los $29.760 a casi $3 millones para los casos más graves.

Por infracciones leves (20 a 100 UF) se aplicarán multas de $29.760 hasta $148.800 (situaciones como conducir fumando o faltas menores). En tanto, por infracciones graves (100 a 200 UF), las penas oscilarán entre $148.800 y $297.600 (como circular sin luces encendidas o sin cinturón de seguridad). En el caso de cometer infracciones graves (200 a 400 UF), se aplicarán multas que van de $297.600 a $595.200 (cruzar un semáforo en rojo, conducir a contramano o exceder ampliamente los límites de velocidad).

Por su parte, para las infracciones máximas (1.200 a 2.000 UF), se aplicarán sanciones que van de $1.785.600 a $2.976.000 (conducir alcoholizado, adulterar licencias o documentos, o dañar infraestructura vial).