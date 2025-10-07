UEPC adhiere al paro docente y habrá una jornada de protesta en Córdoba

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunció que se adhiere al paro docente anunciado a nivel nacional para la próxima semana.

La medida de fuerza está prevista para el martes 14 de octubre y fue convocada por Ctera en contra de la gestión de Javier Milei y para reclamar una nueva ley de financiamiento educativo y la convocatoria a paritarias nacionales.

En la antesala de la jornada de protesta, el próximo miércoles 8 de octubre se hará una caravana provincial por la Avenida Circunvalación de Córdoba que dará inicio a las diez de la mañana.

Es importante destacar que la convocatoria también cuestiona que no se haya abierto una mesa de negociación salarial y que no se garanticen fondos para sostener el sistema educativo en el país.