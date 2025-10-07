UEPC adhiere al paro docente y habrá una jornada de protesta en Córdoba

Será la próxima semana
UEPC adhiere al paro docente y habrá una jornada de protesta en CórdobaPara mañana, se anuncia una caravana provincial que recorrerá la Avenida Circunvalación.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunció que se adhiere al paro docente anunciado a nivel nacional para la próxima semana.
La medida de fuerza está prevista para el martes 14 de octubre y fue convocada por Ctera en contra de la gestión de Javier Milei y para reclamar una nueva ley de financiamiento educativo y la convocatoria a paritarias nacionales.
En la antesala de la jornada de protesta, el próximo miércoles 8 de octubre se hará una caravana provincial por la Avenida Circunvalación de Córdoba que dará inicio a las diez de la mañana.
Es importante destacar que la convocatoria también cuestiona que no se haya abierto una mesa de negociación salarial y que no se garanticen fondos para sostener el sistema educativo en el país.