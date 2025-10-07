Un viaje a las profundidades de la Tierra: el laberinto milenario de La Falda

A solo ocho kilómetros al oeste de La Falda, en el corazón del Valle de Punilla, se esconde un mundo subterráneo que debe su descubrimiento a una actividad que casi lo destruye: la minería. La caverna El Sauce, consideradas las más extensas de las sierras de Córdoba, son un fascinante testimonio de la geología y un recuerdo de una explotación industrial que, por un golpe de fortuna y la baja rentabilidad, se transformó en un destino de turismo espeleológico.

La historia moderna de El Sauce se remonta a principios de la década de 1960. Por aquel entonces, el interés no estaba en las formaciones geológicas, sino en el mineral industrial que las contenía. En la zona se instaló una cantera para la extracción de carbonato de calcio y fue durante las excavaciones y el trabajo de las máquinas que, de forma completamente accidental, se descubrieron los laberintos ocultos bajo tierra.

La cantera había abierto una brecha hacia un mundo que la naturaleza había tardado millones de años en crear a través de la disolución de la roca caliza por el agua.

Lamentablemente, el descubrimiento no frenó inmediatamente la explotación. La actividad minera continuó durante años, y las máquinas de la cantera llegaron a destruir una parte significativa de la formación geológica original.

De mina a maravilla natural

Afortunadamente para el patrimonio natural de Córdoba, la rentabilidad económica jugó un papel crucial en la preservación del resto de la caverna. A principios de la década de 1980, la baja rentabilidad de la actividad de extracción de carbonato de calcio forzó el cese definitivo de las operaciones mineras.

Con la paralización, la antigua cantera de carbonato de calcio dejó al descubierto tres bocas, dos de las cuales hoy funcionan como entradas y salidas turísticas, y una tercera como «ventana» natural que proporciona una circulación de aire vital al sistema. El cese de la minería no solo detuvo el deterioro, sino que permitió que este tesoro de $1.000 metros de extensión y 40 metros de profundidad fuera redescubierto con fines científicos y turísticos.

Un viaje a las profundidades de la Tierra

En el día de hoy, las Cavernas El Sauce se han consolidado como un destino de espeleísmo (la exploración de cuevas) en las sierras. Los visitantes, equipados con overoles y cascos con luz frontal —como si fueran mineros—, pueden recorrer sus galerías para admirar las formaciones internas, conocidas como espeleotemas:

Estalactitas y Estalagmitas: Conos que se forman por la precipitación de carbonato de calcio.

Coralinas y Repolladas: Formaciones únicas que, según los espeleólogos y geólogos, son verdaderas "cápsulas del tiempo", ya que sus anillos de crecimiento revelan información valiosa sobre antiguos ecosistemas y bosques en la superficie.

La temperatura constante de 13°C en el interior y la humedad del 96% crean un ecosistema único, donde alguna vez corrieron ríos subterráneos. Aunque la actividad minera dejó su huella física, su clausura permitió que un lugar que se remonta a 300 millones de años se convierta en una de las principales atracciones de la región.