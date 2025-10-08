Carlos Paz: Una extraña mancha apareció en las costas del lago San Roque

Una extraña mancha tiñó las costas del lago San Roque en la zona del barrio Costa Azul de Villa Carlos Paz y llamó la atención de vecinos y turistas. El fenómeno compuso un paisaje surrealista en las márgenes del embalse más famoso de las sierras de Córdoba y EL DIARIO dialogó con especialistas para conocer a qué se debe y dónde se origina.

Una densa capa blanca (que luego va adquiriendo un tono celeste con el correr de las horas) ha cubierto amplias extensiones de la orilla, impulsadas por las recientes ráfagas de viento y el oleaje. Si bien la imagen puede ser espectacular, los expertos recuerdan que este evento es una manifestación natural de un problema de fondo: el proceso de deterioro del reservorio.

Según pudo conocerse, la explicación se encuentra en las algas que proliferan en las aguas y que son desgastadas por la acción de los vientos arremolinados en el centro del lago.

«Lo que estamos viendo es esencialmente un 'efecto jabón' natural a gran escala. La espuma se forma cuando las olas y los vientos baten el agua del lago, que contiene altas concentraciones de materia orgánica por la descomposición de las algas»; sostuvieron voceros del municipio. Estos compuestos orgánicos actúan como agentes tensoactivos, similares al detergente. Cuando el agua se agita vigorosamente, estos tensioactivos atrapan el aire, creando burbujas persistentes que se acumulan en la superficie y son sopladas hacia la costa.

Un aumento en la población de microalgas, a menudo provocado por condiciones ambientales como temperaturas elevadas, proporciona una cantidad de materia orgánica. Al finalizar su ciclo de vida, estas algas se erosionan y liberan sus componentes al agua. Los temporales o vientos intensos actúan como una «lavadora gigante», batiendo la mezcla de agua, aire y materia orgánica hasta generar las voluminosas capas de espuma que, debido a su baja densidad, pueden ser desplazadas con facilidad.