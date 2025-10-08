Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el calendario de pagos de octubre 2025 este miércoles 8, con el depósito de haberes actualizados y la continuidad del bono de ingresos adicional de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben el monto mínimo.

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, quiénes cobran hoy:

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Prestación por Desempleo, quiénes cobran hoy: