Darán el último adiós a una profesional que dejó una profunda huella en Carlos Paz

Este jueves, la comunidad de Villa Carlos Paz dará el último adiós a la doctora María Eugenia Cordi, reconocida pediatra de la ciudad, cuya partida generó un profundo pesar entre quienes la conocieron y compartieron con ella momentos de atención, contención y afecto.

El velatorio se llevará a cabo en la Sala Jaspe de Empresa Brandalise, ubicada en avenida General Paz 323, de 9 a 21 horas, mientras que la cremación se realizará el viernes 10 de octubre a las 10 horas en el Crematorio Virgen de la Merced, en Toledo.

Durante más de una década, la doctora Cordi se desempeñó en los consultorios médicos de la obra social OSECAC, dependientes del Centro de Empleados de Comercio, donde fue ampliamente reconocida por su dedicación, cercanía y trato humano.

Colegas, familias y pacientes la recuerdan como una profesional cálida y empática, que entendía la medicina como un acto de amor y compromiso. Su forma de acompañar a los niños y a sus padres, su humor y su sensibilidad hicieron de ella una figura muy querida en la ciudad.

En redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida, que reflejan la gratitud de muchas familias hacia una médica que, más allá de su labor profesional, supo dejar una huella de humanidad y ternura.