Fin de semana largo en Carlos Paz y el sur de Punilla: ¿se viene la lluvia?

Jornadas calurosas de sol pleno y máximas por encima de los 30 grados se esperan para lo que resta de la semana en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Los especialistas anticipan un marcado cambio de las condiciones meteorológicas y se pronunciaron sobre las canches de lluvias durante el fin de semana largo.

Hay expectativa por el movimiento turístico con motivo del feriado del viernes 10 de octubre.

Para este miércoles 8 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 29º, cielo despejado y viento del noroeste y noreste que podría alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h. En tanto, el jueves se espera una máxima de 32°, viento y ambiente seco.

Los días viernes y sábado, se prevén jornadas calurosas con registros que podrían alcanzar los 36º en algunas localidades de la provincia. Sin embargo, hacia la tarde/noche del sábado ingresaría viento sur y se alcanzarían ráfagas de entre 70 y 90 km/h.

En lo que respecta a las lluvias, se espera que puedan formarse tormentas en algunos sectores de las provincias de Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, La Pampa, Formosa y Chaco, y de forma generalizada en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil.