Hallaron un huevo de un dinosaurio carnívoro que habitaba la Patagonia

Un huevo de un dinosaurio carnívoro que habitaba la Patagonia fue encontrado por los científicos del Conicet en un yacimiento cercano a General Roca (Río Negro). Todo ocurrió durante el streaming que realizaron y si bien en un principio creyeron que podía pertenecer a aun avestruz, luego descubrieron características similares a un Bonapartenykus.

Los paleontólogos que forman parte de la Expedición Cretácica I se mostraron sorprendidos por su estado de conservación.

Las excavaciones permitieron dar con un nido y nunca se había dado con un fósil en tan buen estado, el cual conserva una ornamentación típica de los dinosaurios. Es importante destacar, que la expedición cuenta con el apoyo de National Geographic Society, la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y la Secretaría de Cultura de Río Negro.

Se trata de una iniciativa que combina ciencia, educación y tecnología para acercar la paleontología al público en tiempo real.