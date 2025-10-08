La leyenda del Cerro Las Gemelas, la otra montaña sagrada de Punilla

El Valle de Punilla es conocido mundialmente por la mística del Cerro Uritorco. Sin embargo, en sus cercanías se alza una elevación menos promocionada, pero igualmente fascinante: Las Gemelas. Con sus 1.695 metros sobre el nivel del mar, este cerro no solo ofrece una de las mejores vistas panorámicas, sino que está envuelto en una leyenda unida al Cerro Macho.

Ubicado a pocos kilómetros de la localidad de Capilla del Monte, es parte de las Sierras Chicas. Su principal atractivo turístico radica en el espectáculo visual que ofrece su cumbre: una vista del Uritorco en todo su esplendor. Los lugareños, de hecho, aseguran que la mejor vista se tiene desde Las Gemelas.

El ascenso a la cima es popular entre los amantes del trekking y es generalmente un sendero auto-guiado que cuenta con puntos debidamente identificados. Desde su recorrido, los aventureros también pueden apreciar el Dique El Cajón y parte del valle.

Las hijas del Cerro Macho

La historia que le da nombre al cerro se entrelaza con la mitología local. Según los relatos populares, Las Gemelas son, poéticamente, las dos hijas del majestuoso Uritorco. Aunque la leyenda más famosa de la región es la de Uritorco y Calabalumba (una historia de amor trágico de los antiguos Comechingones donde el indio Uritorco se transforma en el cerro y su amada Calabalumba en el río), la figura del Cerro Las Gemelas surge como un complemento, ubicándolo como un elemento más de esta geografía sagrada. En este sentido, el cerro se convierte en una especie de guardián místico del Uritorco, una elevación de menor altura que permite una comunión especial con el gigante de la sierra, reforzando la atmósfera de misterio y energía.

Turismo de aventura y misticismo

En la actualidad, el área de Las Gemelas se ha consolidado como un centro de actividades turísticas que aprovechan su rica topografía. Además del trekking guiado hasta sus 1.695 m.s.n.m., los visitantes pueden realizar cabalgatas que ofrecen recorridos con vistas inigualables, avistaje de aves y un Vía Crucis que también funciona como un sendero con varios miradores.