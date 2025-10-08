Pueblos camiares repudian el retroceso en la conmemoración del 12 de octubre

La comunidad camiare Comechingón Kami / Kamin, del Valle de Paravachasca, expresó su enérgico rechazo a la posibilidad de que el 12 de octubre vuelva a denominarse “Día de la Raza”.

En un comunicado difundido públicamente, manifestaron que esa denominación representa un retroceso histórico y cultural, al pretender ignorar los siglos de invasión, racismo y desigualdad que sufrieron los pueblos originarios del continente.

“Esta fecha no puede celebrarse como un triunfo europeo sobre los pueblos originarios”, señalaron, y subrayaron que el respeto, la tolerancia y el diálogo entre culturas deben ser los valores que orienten toda conmemoración.

Finalmente, recordaron que la diversidad cultural es un legado que debe ser “reconocido, celebrado y defendido”, en lugar de reducido a una visión colonial del pasado.