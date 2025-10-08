Tarjeta Social: El jueves se acreditará el monto de octubre

El Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo informa que este jueves 9 de octubre se acreditará el monto del mes en curso a beneficiarios de la Tarjeta Social.

El cronograma dispuesto prevé que cobren todos los beneficiarios de Capital, interior provincial y personas mayores.

Tarjeta Social es un programa del Gobierno de Córdoba que permite comprar alimentos para cubrir necesidades básicas. Está destinado a las familias cordobesas que se encuentran por debajo de la línea de indigencia.

El monto es de 35.000 pesos y habrá tiempo hasta el 31 de octubre para agotar el saldo.

Con esta asistencia económica, las familias beneficiarias pueden adquirir alimentos en comercios adheridos que dispongan de sistema posnet o pago electrónico ligado a Bancor.

