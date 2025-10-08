Villa Giardino celebró su primera Feria del Libro con gran convocatoria

La primera edición de la Feria del Libro en Villa Giardino se desarrolló con gran participación de vecinos, escritores y expositores que llenaron de vida y cultura el corazón de la localidad.

El evento ofreció una jornada de charlas abiertas, presentaciones literarias y espacios de intercambio que convocaron a lectores de todas las edades. Entre los momentos más destacados, la Orquesta Municipal y el Coro Municipal brindaron un cierre musical que acompañó la emoción de esta primera experiencia cultural, que promete consolidarse como una cita anual para la región.