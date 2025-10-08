Con música, charlas y autores locales
Villa Giardino celebró su primera Feria del Libro con gran convocatoria
La primera edición de la Feria del Libro en Villa Giardino se desarrolló con gran participación de vecinos, escritores y expositores que llenaron de vida y cultura el corazón de la localidad.
El evento ofreció una jornada de charlas abiertas, presentaciones literarias y espacios de intercambio que convocaron a lectores de todas las edades. Entre los momentos más destacados, la Orquesta Municipal y el Coro Municipal brindaron un cierre musical que acompañó la emoción de esta primera experiencia cultural, que promete consolidarse como una cita anual para la región.