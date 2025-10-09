Calor y riesgo de incendio: Un veranito en Carlos Paz y el sur de Punilla

Una jornada calurosa con alto riesgo de incendios forestales se anticipa para este jueves 9 de octubre en las sierras de Córdoba. El ambiente seco, el viento y las temperaturas veraniegas crearán las condiciones necesarias para la propagación del fuego y se pide extremar las medidas de prevención.

En la previa del fin de semana largo, se espera una máxima de 31 grados en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla.

Para mañana viernes feriado, se prevé una temperatura que alcanzaría los 33 grados, cielo mayormente despejado y viento norte. Por su parte, el día más caluroso llegará el sábado, con un registro que treparía hasta los 36 grados en horas de la tarde.

Los especialistas adelantaron que las condiciones cambiarán en horas de la noche y durante la madrugada del domingo, cuando cambie el viento y puedan generarse tormentas aisladas en las sierras. La temperatura descenderá durante el domingo y se prevé una máxima de 26 grados y una jornada agradable de cielo despejado.