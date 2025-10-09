Consternación por la muerte de un querido bombero de Tanti

Un profundo dolor causó en la ciudad de Tanti el fallecimiento de un querido bombero que prestó servicio durante varias décadas en el cuartel local. Se trata de Marcelo Rupil, quien se había retirado hace algunos años atrás y falleció en las últimas horas en la Provincia de Catamarca, donde se encontraba trabajando.

Sus ex compañeros le rindieron un emotivo homenaje en las redes sociales y la institución publicó un sentido comunicado.

«Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Tanti, expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de nuestro compañero Marcelo Rupil, quien honró con compromiso, vocación y entrega el uniforme que vistió con orgullo»; expresaron.

«Acompañamos con sincera solidaridad a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento, elevando una oración en su memoria y agradeciendo su ejemplo de servicio»; completaron.