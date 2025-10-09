Cuesta Blanca dijo presente en la presentación del verano cordobés

La Comuna de Cuesta Blanca formó parte del lanzamiento de la temporada de verano 2025/2026 organizado por el Gobierno de Córdoba. El encuentro tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el Parque del Chateau, con la presencia del gobernador Martín Llaryora, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y jefes comunales y municipales de toda la provincia.

La presidenta comunal Ana Gaitán asistió al evento en representación de Cuesta Blanca, reafirmando el compromiso de la localidad con el desarrollo turístico del Valle de Punilla y la promoción de sus atractivos naturales, culturales y gastronómicos.

Durante el acto se presentaron los ejes estratégicos de la nueva temporada estival, centrados en la sostenibilidad, la innovación y la integración regional. Cuesta Blanca destacó su oferta vinculada al turismo de naturaleza, el río San Antonio y sus tradicionales espacios de recreación al aire libre.