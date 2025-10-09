El dólar frenó su escalada y subieron las acciones tras el acuerdo con Estados Unidos

Luego del nuevo acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos, el dólar minorista cerró en $1.400 para compra y $1450 para la venta en Banco Nación (BNA) y hubo buenas noticias en los mercados.

El dólar oficial finalizó este jueves a $1.403,54 para la compra y a $1.459,28 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el segmento mayorista, operó en $1420.

Mientras que el denominado dólar blue o paralelo cerró este a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, en el marcado informal de la City porteña. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 3,9%. En la semana acumuló una suba de $35 y se impuso como el más caro entre los paralelos.

El dólar MEP operó a $1.462,59 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 3%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.473,79 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 3,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885,00.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.474,30, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en los u$s120.817, según Binance.

Subieron las acciones

Por su parte, las acciones argentinas en Wall Street operaron con alzas de hasta 17% y los bonos mostraron números positivos. En este contexto, el riesgo país se ubicó por encima de 1000 puntos.

En la Bolsa de Nueva York, el podio de ganancias estuvo encabezado por Banco Supervielle (17,7%), Grupo Galicia (17,1%) y Banco Macro (16,8%).

El S&P Merval en dólares trepó 10,9% y alcanzó los 1.307,30 puntos, su segundo valor más alto en el último mes. Mientras que, en pesos, escaló 5,8% a 1.924.930,02 puntos.

Algunas de las acciones más destacadas en la plaza local son: Metrogas (+15,4%), BYMA (+13,1%) y Transportadora de Gas del Norte (+11,6%).