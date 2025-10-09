Epec suspendió los cortes programados en los barrios carlospacenses

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) decidió suspender los cortes de luz que estaban previstos para este jueves 9 de octubre en la ciudad de Villa Carlos Paz.

Sin embargo, se mantiene vigente una restricción de 15 a 17 horas que afectará a las localidades de Cabalango, Estancia VIeja y Villa Santa Cruz del Lago.

Se cancelaron los trabajos por mejores que afectarían a los barrios centro, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz A, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Camino a las 100 curvas, Centro Oeste, Villa Domínguez, Villa Suiza, San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, El Saladillo, La Quinta (1ª, 3ª y 4ª sección), Villa del Lago (1ª y 2ª sección), Carlos Paz Sierra y Playa Perelli.