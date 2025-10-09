EPEC
Hoy habrá cortes de luz en el Valle de Punilla
Según informó la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), por tareas de mantenimiento y mejoras hoy, de 15 a 17 hs habrá cortes de luz en algunas localidades del Valle de Punilla.
Si bien se había dado a conocer que la restricción también alcanzaría a la ciudad de Villa Carlos Paz, finalmente se decidió que las tareas se desarrollen únicamente en poblaciones aledañas.
De esta forma, habrá cortes en Villa Santa Cruz del Lago, Estancia Vieja y Cabalango.