Hoy habrá cortes de luz en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Según informó la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), por tareas de mantenimiento y mejoras hoy, de 15 a 17 hs habrá cortes de luz en algunos barrios de Villa Carlos Paz.

Los barrios afectados serán: Centro, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz A, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Camino a las 100 curvas, Centro Oeste, Villa Domínguez, Villa Suiza, San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, El Saladillo, La Quinta (1ª, 3ª y 4ª sección), Villa del Lago (1ª y 2ª sección), Carlos Paz Sierra y Playa Perelli.



