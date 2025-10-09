La Noche de las Almas llega al Museo Municipal La Memoria de Icho Cruz

El encuentro contará con la participación del periodista e historiador Mariano Saravia.

El próximo viernes 31 de octubre, el Museo Municipal La Memoria de Icho Cruz invita a participar de “La Noche de las Almas”, una propuesta especial en el marco del Día de los Santos Difuntos, que busca rescatar el sentido ancestral y comunitario de esta celebración.

Será una noche mágica y significativa, dedicada a compartir narraciones y reflexiones sobre las antiguas costumbres vinculadas a la fecha, consideradas por muchos pueblos originarios como fiestas identitarias y parte esencial de la memoria cultural de nuestras raíces.

El encuentro contará con la participación de Pachi Herrera, músico y referente cultural de la región, y del periodista e historiador Mariano Saravia, quienes ofrecerán una experiencia de música, palabra y memoria en un entorno de profundo valor simbólico.

Con esta actividad, el Museo Municipal La Memoria reafirma su compromiso con la preservación y difusión de las tradiciones ancestrales, promoviendo el diálogo intercultural y el encuentro comunitario en un espacio que honra la historia y la identidad serrana.

Para más información y reservas: 3516709902 o 3511587841.