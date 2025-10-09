Orgullo carlospacense: un alumno de la ProA clasificó a la instancia nacional

Tras la clasificación nacional del proyecto VCP Health en la Feria de Ciencias y del equipo de Competencias Digitales en la Olimpíada Informática Argentina, la Escuela Experimental con Énfasis en TIC ProA de Villa Carlos Paz volvió a sobresalir en el ámbito tecnológico. Esta vez, en la categoría Programación del certamen jurisdiccional realizado el viernes 3 de octubre.

En esta edición participaron 356 estudiantes de 49 localidades y 17 jurisdicciones del país, que enfrentaron cuatro desafíos algorítmicos utilizando el lenguaje de programación C++. Los ejercicios evaluaron la capacidad de análisis, la lógica y la aplicación de conocimientos matemáticos y computacionales.

El docente Marco Locati, referente en los espacios curriculares de programación, fue el entrenador de los alumnos durante el proceso de preparación. La escuela local presentó competidores en los tres niveles del certamen y logró posiciones destacadas dentro de la provincia de Córdoba:

Nivel 1

Martín Gil: 3.º en Córdoba (17.º en Argentina)

Nivel 2

Daniel Dorado: 3.º en Córdoba (21.º en Argentina)

Klim Pravdin: 6.º lugar

Ezequiel Burstein: 7.º lugar

Nivel 3

Galo Melchiori: 2.º en Córdoba (8.º en Argentina)

Gracias a su desempeño, Galo Melchiori fue convocado a la instancia nacional, que se desarrollará los días 27 y 28 de noviembre en la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires). Allí competirá por un lugar en el selectivo iberoamericano, que definirá a los cuatro representantes argentinos en la Olimpíada Internacional de Informática 2026, a realizarse en Uzbekistán.