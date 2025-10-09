Punilla suma 7 kilómetros más de asfalto en la Ruta 28 para potenciar el turismo serrano

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó un nuevo tramo de pavimentación de la Ruta Provincial 28, una vía clave que atraviesa las Sierras Grandes y conecta los departamentos Punilla, Cruz del Eje y Pocho.

La obra abarca 7 kilómetros entre el río Yuspe y el Hotel Municipal de Tanti, en dirección sureste–noroeste, y se enmarca dentro de una estrategia de desarrollo turístico y productivo para el noroeste cordobés.

El proyecto, licitado por la Dirección Provincial de Vialidad, cuenta con un presupuesto oficial de 34.643.514.016 pesos e incluye la ejecución de una carpeta de concreto asfáltico de 6,70 metros y banquinas de 2,50 metros. En los tramos de traza nueva se incorporarán los cruces necesarios para mantener el escurrimiento natural del agua sin alterar el entorno.

El acto licitatorio fue encabezado por el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, acompañado por el intendente de Tanti, Emiliano Paredes, el legislador por Pocho, Jorge Heredia, y representantes de las empresas oferentes.

“Es una de las obras más importantes de la gestión del gobernador Martín Llaryora, que reafirma el compromiso con el noroeste cordobés. Esta vía de comunicación permitirá vincular los departamentos de Punilla, Cruz del Eje y Pocho, impulsando el turismo y la producción local”, destacó Gutiérrez.

La pavimentación de la Ruta 28 avanza de manera progresiva. En los próximos días se habilitarán los tramos Tanti–Cerro Blanco (9,34 km) y Tala Cañada–Taninga (13,2 km), mientras comienzan los trabajos entre el puente sobre el río Guaspa y la bajada al Yuspe, en un tramo de 18 kilómetros de alta complejidad por su relieve serrano.

Las empresas A.Fe.Ma S.A., Boetto y Butigliendo S.A., Paolini Hnos S.A. y Vial RG S.A. presentaron sus ofertas para ejecutar esta nueva etapa, que consolidará a la Ruta 28 como uno de los corredores turísticos más atractivos de Córdoba, integrando paisajes de altura, pueblos serranos y circuitos productivos.