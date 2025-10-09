Rechazaron reimprimir las boletas y José Luis Espert seguirá en la de La Libertad Avanza

El Gobierno sufrió un nuevo traspié judicial en plena cuenta regresiva hacia las elecciones del 26 de octubre. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir todas las boletas únicas papel (BUP), por lo que las caras de José Luis Espert y Karen Reichardt seguirán figurando en el instrumento oficial de votación.

El fallo, firmado por Jorge Eduardo Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte bonaerense; y Alejo Ramos Padilla, juez federal con competencia electoral, resolvió que el pedido era “material, temporal y jurídicamente inviable”.

La decisión se conoció tras la presentación de los apoderados de LLA, que habían solicitado modificar las boletas luego de la renuncia de Espert —quien debió dar un paso al costado tras revelarse una transferencia de USD 200 mil del empresario Fred Machado, detenido y acusado de vínculos con el narcotráfico—, junto a otros dos candidatos de la lista.

El tribunal consideró que acceder al pedido hubiera implicado un riesgo para la organización del acto electoral, además de un costo “injustificable”.

Según datos aportados por el Ministerio del Interior, la reimpresión de las BUP demandaría más de 12 mil millones de pesos y demoraría al menos nueve días, superando los plazos logísticos disponibles antes del comicio.

El Correo Oficial advirtió que necesita contar con las boletas con diez días de antelación para garantizar la entrega a las 38.760 mesas de votación del distrito. En tanto, la Secretaría Electoral informó que ya se habían impreso y entregado 14.432.516 boletas, actualmente en proceso de control y embalaje.

La Junta Electoral también dio traslado del pedido a las demás fuerzas políticas, que manifestaron su oposición.

Desde Unión Federal, Margarita Lavié remarcó que la BUP fue diseñada bajo los principios de “ahorro y eficiencia”, mientras que María Gabriela Hernández, apoderada de Potencia, recordó que el Código Electoral no contempla la reimpresión por renuncia de candidatos.

El referente de Nuevo Buenos Aires, Gabriel Cúneo, mencionó además el antecedente de 2015, cuando una candidata renunciante permaneció en la boleta utilizada en los comicios generales.

Una foto que no se borra

La resolución judicial establece que las boletas ya impresas “mantendrán plena validez y vigencia como instrumento de votación oficial”, y deberán ser utilizadas en todo el territorio bonaerense.

Así, el próximo 26 de octubre, los electores de la provincia de Buenos Aires encontrarán en el cuarto oscuro la imagen de José Luis Espert, acompañada por la de Karen Reichardt, quien quedó como cabeza de lista tras su renuncia.