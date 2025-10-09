Villa Carlos Paz rendirá homenaje a la escritora Venancia López de Barandier

Villa Carlos Paz. En la previa de la 2° Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, se realizará un homenaje a la escritora Venancia López de Barandier, una de las figuras culturales más relevantes de la ciudad en las primeras décadas del siglo XX.

El acto se llevará a cabo este viernes 10 de octubre a las 11:00 horas, en Bialet Massé 152, barrio Villa Suiza, frente a la que fuera su residencia. Durante la ceremonia, el intendente Esteban Avilés descubrirá una placa conmemorativa en honor a la autora, en reconocimiento a su legado literario y su aporte a la vida cultural carlospacense.

La actividad forma parte de la programación previa a la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, que se desarrollará del 30 de octubre al 3 de noviembre bajo el lema “Identidad que trasciende al mundo”.



Una vida dedicada a la literatura y la cultura

Según explicó el escritor y periodista Pedro Jorge Solans, “Venancia López de Barandier fue una escritora franco-argentina que, tras separarse de su primera pareja en Buenos Aires, se radicó en Villa Carlos Paz en la década de 1930. Se instaló en un chalet de la calle Bialet Massé, casi esquina Almafuerte, donde trabó una profunda amistad con la familia Rigazio, con quienes compartió la vida social y cultural de la incipiente villa serrana”.

Autora de la novela “Los lisiados”, publicada en 1926 por los Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional, Barandier abordó en su obra temas poco frecuentes para la época, explorando las discapacidades físicas y las relaciones sociales en la Argentina de comienzos del siglo XX. El libro, hoy una rareza bibliográfica, se encuentra registrado en el Catálogo de la Universidad Nacional de La Plata, aunque no cuenta con una edición digital accesible.

En Villa Carlos Paz, la autora continuó escribiendo y tuvo una activa participación cultural. Dictaba clases de francés, fue parte de la comisión fundadora de la Biblioteca Popular José H. Porto y colaboró con artistas y vecinos como Oscar Carena, Aldo Rigazio, Alfredo Domenella y Polo Peludero, entre otros promotores de la vida artística local.

Venancia López de Barandier falleció en 1964, y sus restos descansan en el Panteón de la familia Rigazio. Su legado, sin embargo, permanece vivo en la memoria cultural de Villa Carlos Paz, que este viernes le rendirá un merecido homenaje en el mismo barrio donde dejó su huella literaria y humana.