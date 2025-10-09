Volvió a dispararse el dólar y se acerca a los $1500 en la previa del feriado

El dólar oficial volvió a dispararse antes del fin de semana largo y está cerca de los $1500. La divisa norteamericana aumentó este jueves 9 de octubre luego de permanecer con cierta estabilidad durante varias jornadas y trepó $35 en un solo movimiento, pasando de $1455 a $1490 para la venta, lo que representa un salto del 2,4% respecto al cierre del miércoles pasado.

La cotización varió en medio de las negociaciones entre el gobierno argentino y el Tesoro de Estados Unidos, con la premisa de destrabar un programa de asistencia financiera que permita sostener el plan de gobierno de Javier Milei.

La suba llega en un contexto de baja actividad cambiaria por el feriado del viernes 10 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) y en el mercado mayorista, el tipo de cambio también mostró un avance significativo, con un incremento de $40 o 2,8%, alcanzando los $1.470, su nivel más alto desde el 19 de septiembre.

Cotizaciones: Dólar oficial: $1490; Dólar blue: $1475; Dólar tarjeta: $1937; Dólar MEP: $1534 y Contado con liqui: $1555.