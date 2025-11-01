Capilla del Monte celebró sus 440 años con música, homenaje y comunidad

Capilla del Monte vivió una jornada histórica al conmemorar sus 440 años con un festejo cargado de emoción y sentido comunitario. La celebración comenzó con un homenaje a los Héroes de Malvinas en la Plaza San Martín, donde veteranos de todo el país participaron del acto y del desfile junto a autoridades e instituciones locales.

Luego, la fiesta se trasladó al Balneario Municipal Calabalumba, completamente puesto en valor, con nuevo tendido eléctrico, iluminación led y un parque en excelentes condiciones. Adornado con los colores patrios, el predio se transformó en un punto de encuentro para vecinos y turistas.

La Peña Folklórica llenó de música y alegría la tarde, con la participación de Lourdes Laciar, Andrés Teruel, La Serrana Folklórica, Pedro Quinteros, Cachu y Banda Extremo. También hubo propuestas gastronómicas y presentaciones de los talleres de danzas San Antonio y El Capillense, que invitaron a todos a sumarse al baile.

El intendente Fabricio Díaz acompañó los festejos junto a su equipo de gobierno, compartiendo con la comunidad una jornada de encuentro y celebración.

Con el éxito de esta fecha, Capilla del Monte no solo honró su pasado, sino que también proyectó su futuro: el Balneario Municipal, totalmente renovado, se consolida como un espacio central de la próxima temporada de verano.