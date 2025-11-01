César González: «Hago historias narradas desde una primera persona»

El escritor, poeta, ensayista y director de cine César González participó en la II Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz. El autor leyó fragmentos de su última publicación, «Rengo Yeta», y conversó con los presentes sobre su otro libro, «El niño resentido», lo que encendió un debate en torno al «fetichismo de la marginalidad».

González fue presentado por el periodista y editor Pedro Jorge Solans, quien destacó su obra como una propuesta diferente dentro del mundo de las letras.

Al finalizar la lectura se dio una interacción de preguntas por parte del público al autor.

César González, también conocido por su seudónimo Camilo Blajaquis, dialogó con EL DIARIO y expresó: «Caí en la cuenta de que había un vacío muy grande en la literatura argentina, en el arte argentino en general, pero en la literatura en particular, sobre este tipo de historias narradas desde una primera persona y narradas con conocimiento de causa».

«No porque la experiencia sea garantía de una verdad más profunda, porque si no, todas las personas que viven situaciones similares a las mías tendrían que escribir libros similares y no pasa. Uno es arbitrario; como todo artificio, es arbitrario porque yo estoy seleccionando momentos de mi vida con una intención, ¿no? Estoy seleccionando algunos y descuidando otros»; añadió.