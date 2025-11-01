Chanti conquistó al público infantil y familiar en la Feria del Libro

Con su inconfundible humor, el historietista mendocino Chanti fue uno de los protagonistas de la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz. Durante la ocasión, presentó su nuevo libro dedicado a la montaña y compartió un emotivo encuentro con chicos, familias y seguidores de todas las edades.

«Estoy feliz de poder estar acá. Este nuevo libro nace de mi vínculo profundo con la montaña, mi cable a tierra desde chico, un espacio donde siempre encuentro reflexión y humor»; contó Chanti en diálogo con EL DIARIO.

Durante el encuentro, el creador de la historieta «Mayor y Menor», una de las más queridas por los lectores argentinos, se mostró emocionado por el cariño del público: «Me sorprende cómo las historias van pasando de generación en generación. Hay quienes me dicen que me leían de chicos y ahora traen a sus hijos. Eso me hace sentir viejo… pero también inmortal»; bromeó.

Chanti celebra más de 30 años de trayectoria y recordó sus raíces cordobesas: «La mitad de mi familia es de Córdoba, así que venir acá siempre es un placer. El público es muy cálido, participativo, y los chicos siempre vienen con preguntas e ilusión. Me sorprende ver cómo los chicos eligen un libro o una historieta antes que una pantalla. Es increíble y me llena de alegría».