Cosquín impulsa a los centros vecinales con nuevos aportes económicos

La Municipalidad de Cosquín acompañó al gobernador Martín Llaryora en la entrega de apoyos económicos destinados a cinco centros vecinales de la ciudad: AATRA, Alto Mieres, Acceso Sur, Onofre Marimón y Quinta Bouquet.

El objetivo del programa es fortalecer el trabajo territorial y brindar herramientas para que cada centro pueda concretar obras, equipamientos y actividades comunitarias que mejoren la calidad de vida en los barrios.

Desde el municipio destacaron que estos aportes consolidan la participación vecinal y el espíritu solidario que caracteriza a la comunidad coscoína, promoviendo espacios de encuentro y colaboración entre los vecinos.