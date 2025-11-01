El tiempo en las Altas Cumbres: ¿Está habilitada la ruta?

Una jornada inestable se vive durante este sábado 1 de noviembre en las sierras de Córdoba y se registraron intensas lluvias en la zona de las Altas Cumbres.

Un relevamiento realizado por la Policía Caminera arrojó que la Ruta Provincial 34 se encuentra transitable y el cielo permanece nublado con lloviznas aisladas en el sector.

Se recomienda circular con precaución y hay visibilidad reducida por blancos de neblina.

Hay viento leve del sector norte y se registra una temperatura de 14 grados y se solicita respetar las normas viales. Ante cualquier eventualidad, llamar al 911.