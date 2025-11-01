Lluvia y granizo en Carlos Paz, alivio tras la bajante del lago San Roque

Una fuerte tormenta se registra en la ciudad de Villa Carlos Paz y se espera que pueda ayudar a la recuperación del lago San Roque, tras la bajante que se registró durante las últimas semanas a causa de las altas temperaturas.

Las precipitaciones son intensas en el Valle de Punilla y durante las primeras horas de la jornada, hubo lluvias en las Altas Cumbres y en las zonas donde se encuentran las nacientes de los ríos serranos.

Una jornada inestable se prevé en las sierras de Córdoba, con intensas ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica.

Para este sábado 1 de noviembre, se prevé una máxima de 25 grados, aire fresco e inestabilidad.

En la ciudad de Carlos Paz, las precipitaciones estuvieron acompañadas de la caída de granizo en algunos sectores.