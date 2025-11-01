Lluvia y granizo en Carlos Paz, alivio tras la bajante del lago San Roque

Sierras de Córdoba
Lluvia y granizo en Carlos Paz, alivio tras la bajante del lago San RoqueSe espera que la tormenta deje buenos milimetrajes en las cuencas del Valle de Punilla.
Una fuerte tormenta se registra en la ciudad de Villa Carlos Paz y se espera que pueda ayudar a la recuperación del lago San Roque, tras la bajante que se registró durante las últimas semanas a causa de las altas temperaturas.
Las precipitaciones son intensas en el Valle de Punilla y durante las primeras horas de la jornada, hubo lluvias en las Altas Cumbres y en las zonas donde se encuentran las nacientes de los ríos serranos.
Una jornada inestable se prevé en las sierras de Córdoba, con intensas ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica.
Para este sábado 1 de noviembre, se prevé una máxima de 25 grados, aire fresco e inestabilidad.
En la ciudad de Carlos Paz, las precipitaciones estuvieron acompañadas de la caída de granizo en algunos sectores.