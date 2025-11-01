Más de 130 profesionales participaron del Primer Seminario Inmobiliario de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz.

El evento se realizó los días jueves y viernes pasado en el Auditorio Municipal y contó con la disertación de más diez profesionales vinculados al sector inmobiliario y afines.

«Estamos muy contentos con este primer gran seminario organizado por la Asociación, seguramente sea un evento que ya quede instalado en la agenda de nuestra ciudad»; expresó Agostina Guastella, integrante de la Asociación Inmobiliaria