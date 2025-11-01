Postales que impresionan: el Diquecito muestra toda su fuerza

Las lluvias que se registraron en los últimos días en el Valle de Punilla dejaron imágenes imponentes en distintos rincones de Tanti. Uno de los escenarios más admirados es la cascada del Diquecito, que volvió a mostrar todo su caudal y belleza natural.

El sitio, uno de los más visitados por vecinos y turistas, ofrece un paisaje vibrante: el agua descendiendo con fuerza entre la vegetación serrana y el reflejo del sol sobre las rocas húmedas.

La fotografía que retrata este momento pertenece a Heber Parer, quien logró captar el esplendor del Diquecito en su punto más alto del año. Desde Tanti Turismo destacaron que “la naturaleza vuelve a regalarnos postales únicas que llenan de vida a nuestras sierras”.