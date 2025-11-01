Se viene la tormenta y hay alerta meteorológico en el Valle de Punilla

Un alerta meteorológico se encuentra vigente en las sierras de Córdoba y se esperan tormentas fuertes en Villa Carlos Paz y el resto del Valle de Punilla en el inicio del mes de noviembre. El fenómeno estará acompañado por intensas ráfagas de viento y actividad eléctrica y se anuncian días caracterizados por la amplitud térmica.

Las condiciones climáticas cambiaron en las últimas horas y la jornada del sábado arrancó con cielo nublado y fresco.

Se anuncian chaparrones en diferentes puntos de las sierras y las precipitaciones se incrementarán en horas de la tarde/noche. La máxima rondará los 25 grados y todo hace presumir que la tormenta se mantendrá hasta el domingo al mediodía.

Desde la Policía de Córdoba, se solicitó precaución a quienes circulen por la zona de las Altas Cumbres.