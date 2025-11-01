Tras la salida de Francos, Lisandro Catalán renunció como ministro de Interior

El Ministro del Interior, Lisandro Catalán, presentó oficialmente su renuncia al cargo, pocos minutos después de que el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, hiciera lo propio.

Catalán agradeció la confianza del presidente Javier Milei y aseguró que seguirá apoyando la gestión de La Libertad Avanza, aunque deja la función ministerial que desempeñó desde el inicio del gobierno.

En un tuit dirigido al presidente, Catalán escribió: “Señor presidente de la Nación: Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción".

"Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina", sostuvo.

La renuncia de Catalán se produce en un contexto de renovación del gabinete, que busca iniciar una segunda etapa de gobierno tras las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre, con énfasis en reformas estructurales y consolidación del plan de gestión del presidente Milei.