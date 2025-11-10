Avilés y García destacaron el valor cultural del gauchaje y la identidad nacional

Durante la celebración del Día de la Tradición en Villa Carlos Paz, el intendente Esteban Avilés y el presidente de la Agrupación Gaucha Carlos N. Paz, Franco García, brindaron emotivas palabras que pusieron en valor la historia, el trabajo de las asociaciones y la participación ciudadana.

Avilés destacó la magnitud de la jornada y el compromiso de las agrupaciones: “Es un proceso de asociaciones gauchas no solo de Carlos Paz sino también de la región. Sabemos que es una fecha de mucha participación y una situación de tránsito especial. Quiero agradecer a Franco, a todos los miembros de la agrupación y también a los privados que colaboran, porque esta fecha tiene un valor simbólico enorme. Mantener la tradición es una responsabilidad institucional”, afirmó.

Por su parte, Franco García, presidente de la Agrupación Gaucha, expresó con emoción: “Es un día muy importante para todos los argentinos, no solo para quienes vestimos las pilchas y nos subimos al lomo de un caballo. Hoy debemos sentirnos orgullosos, porque uno mira para atrás y ve a muchos niños con ropa tradicional, participando y aprendiendo. Eso nos llena de esperanza, porque la tradición no va a morir fácilmente”.

La jornada, que incluyó un desfile por las calles céntricas y un acto en la plaza José Hernández, reunió a jinetes, agrupaciones y vecinos en un clima de respeto y alegría, reafirmando el orgullo por las raíces criollas que definen la identidad nacional.