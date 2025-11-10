Bialet Massé llevó su visión de salud humanizada a un foro iberoamericano

El secretario de Salud y Desarrollo Social de Bialet Massé, Lic. Sergio Murua, participó en las Jornadas sobre Fortalecimiento de los Sistemas de Salud en Iberoamérica, celebradas del 27 al 31 de octubre en Cartagena de Indias, Colombia.

El evento fue organizado por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en colaboración con la Universidad EIA de Colombia, y reunió a 52 representantes de 15 países de la región.

Durante los talleres y debates, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia sistemas de salud integrales, universales y centrados en la persona, que garanticen una atención de calidad, equitativa y humanizadora.

La presencia del funcionario de Bialet Massé marcó un hito al incorporar la mirada local en un espacio internacional de alto nivel, reafirmando el compromiso del municipio con la construcción de un modelo de salud más inclusivo y con enfoque humano.