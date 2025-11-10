Carlos Paz: entregan ayudas a la Biblioteca Porto, FUPA, IPAD y el Refugio Cura Brochero

La Municipalidad de Villa Carlos Paz otorgó nuevos aportes económicos a instituciones intermedias locales, en el marco de su programa de acompañamiento mensual a entidades sociales, culturales y comunitarias.

Recibieron el apoyo la Biblioteca José H. Porto, la Fundación FUPA, el Instituto IPAD y el Refugio Cura Brochero, organizaciones que desempeñan una labor sostenida en distintos ámbitos de la comunidad carlospacense.

Los montos de las ayudas son fijados por ordenanza, y su rendición deberá presentarse ante el Tribunal de Cuentas Municipal, garantizando así la transparencia en el uso de los fondos públicos.

Desde el municipio destacaron que este acompañamiento busca reconocer y fortalecer el rol de las instituciones intermedias, esenciales para el desarrollo social y la participación ciudadana.