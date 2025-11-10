Córdoba redujo un 80% la superficie afectada por incendios en 2025

El Ministerio de Seguridad de Córdoba presentó este lunes el “Informe de Incendios Forestales 2025”, donde se confirmó una reducción superior al 80% en la superficie afectada por el fuego respecto del año pasado.

Entre enero y octubre de 2025 se registraron 17.545 hectáreas quemadas, frente a las 102.337 del mismo período de 2024. Durante la exposición, encabezada por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y el secretario de Gestión de Riesgo, Marcelo Zornada, se destacó el fortalecimiento del sistema provincial de prevención y combate, con nuevas herramientas tecnológicas y más recursos operativos.

El ministro subrayó que Córdoba cuenta actualmente con 194 cuarteles de Bomberos Voluntarios, el ETAC con 400 bomberos y 200 agentes técnicos, y la incorporación de 20 nuevas motobombas de origen canadiense. También se utilizan sistemas de alerta satelital y faros de conservación con domos 360°, además de 15 puestos fijos del ETAC en zonas de alto riesgo.

Los incendios más relevantes del año ocurrieron en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, donde se quemaron 6.350 hectáreas, y en Guasapampa, con 1.860 afectadas. En el primer caso, el foco se habría originado por un vehículo incendiado dentro del parque; en el segundo, por la caída de un rayo detectada por el sistema satelital provincial.

Durante la presentación también se lanzó la Mesa Técnica Provincial de Áreas Afectadas por Incendios Forestales y Rurales, integrada por distintos ministerios provinciales, la CONAE, el INTA, la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, la Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios y el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba. Este espacio funcionará como órgano técnico y consultivo en tareas de prevención, mitigación y rehabilitación.

“El gobernador Martín Llaryora nos encomendó destinar los recursos económicos y tecnológicos necesarios para fortalecer el sistema de emergencias. Hoy Córdoba cuenta con personal capacitado, tecnología de punta y articulación institucional con organismos científicos y académicos”, concluyó Quinteros.