Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

lunes, 10 de noviembre de 2025 · 11:20

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 10 de noviembre.

A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Quiénes cobran este lunes 10 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 0.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 10 de noviembre al 10 de diciembre