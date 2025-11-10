anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 10 de noviembre.
A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
Quiénes cobran este lunes 10 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo: DNI terminados en 0.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0.
Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1
Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 10 de noviembre al 10 de diciembre