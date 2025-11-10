Denuncia que su hija fue golpeada en un colegio de Carlos Paz

Villa Carlos Paz. Una madre denunció en la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz que su hija fue golpeada dentro de las instalaciones del Ipem 365 el pasado miércoles por parte de una compañera de curso y cuestiona el accionar de los directivos.

La madre de la menor de 15 años aseguró: "El día miércoles mi hija me manda un mensaje desde el teléfono de una compañera a las seis de la tarde. Del colegio no me avisaron, nada, solo tenía una notificación que decía que debía ir a una reunión el día siguiente. Mi hija me dice que ella le pidió a gritos a la preceptora que me llame porque una compañera le había dado golpes de puño en la cabeza. No llamaron personal médico para que la vea, solo a los padres de la otra alumna, para que la retirara.

"Ellas estaban en clase de química y su compañera la agarró de los pelos y le empezó a dar trompadas en la nuca, la profesora intervino y la alumna también la agredió. Mi hija y el resto de las compañeras cuentan lo mismo. Hice la denuncia y llevé a mi hija al médico. Desde el colegio me enviaron una notificación diciéndome que mi hija debía asistir en determinados horarios y días al colegio, no puede terminar cursando normalmente y la agresora no recibió ni amonestaciones".

Por su parte, el director del colegio manifestó que "se tomaron todas las medidas del caso, se les informó a las familias y se las citó para que asistan al otro día. Cuando vinieron a la reunión, ya habían asistido a la policía sin haber hablado de lo sucedido. Nosotros nos comunicamos el mismo día que sucedió para que vengan al día siguiente en diferentes horarios. para que no se cruzaran y poder hablar bien con cada una de las partes".

"Las medidas fueron que las alumnas puedan venir y asistir a las materias que les falta nota y deben rendir. Las dos alumnas son buenas alumnas, la mayoría de las materias están aprobadas y estamos a fin de año, entonces decidimos que vengan solo a las materias que necesitan. Esta situación está informada a Inspectoría. No se hizo nada que no corresponda y se actúo como se debe", aseguró.