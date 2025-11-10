Día Nacional del Donante de Sangre: actividades en Córdoba y Cruz del Eje

Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Donante de Sangre, fecha que busca visibilizar y promover la donación voluntaria, altruista y habitual, en homenaje al Dr. Luis Agote, quien en 1914 realizó la primera transfusión de sangre anticoagulada en el mundo.

En este marco, el Banco de Sangre de la Provincia de Córdoba desarrollará actividades tanto en la capital como en el interior provincial, con propuestas que incluyen charlas informativas, colectas abiertas y presentaciones educativas.

En Cruz del Eje, el lunes 10 de noviembre se realizará una colecta abierta a la comunidad en el Centro Cultural “El Puente” (calle Sarmiento 160), de 9:30 a 12:00 horas. Quienes deseen participar pueden inscribirse por WhatsApp al 3549-519268 para recibir la información correspondiente.

En paralelo, en el Instituto Nuestra Señora del Valle (Sarmiento 121, frente al Centro Cultural), se brindará una charla informativa de 9:30 a 11:00 horas, dirigida a alumnos de quinto y sexto año del nivel secundario y al público general. Además, se expondrán trabajos de la feria de ciencias vinculados a la hemodonación, elaborados por los estudiantes.

La responsable del Departamento de Sangre Provincial, Andrea Carpaneto, destacó: “<em>El Día Nacional del Donante de Sangre es una oportunidad para homenajear y reconocer de manera especial a todas las personas que habitualmente se acercan a donar sangre</em>”.

En la ciudad de Córdoba, el miércoles 12 se llevará a cabo una jornada de agasajo para los donantes en el Banco de Sangre Provincial, ubicado en el ex Hospital San Roque (Rosario de Santa Fe 374), de 8 a 13 horas. Allí se dispondrá de un espacio informativo y recreativo a cargo de estudiantes de tecnicaturas en hemoterapia, con juegos, actividades de sensibilización y reconocimientos a los donantes.

Los organizadores recordaron los requisitos básicos para donar sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kg, sentirse saludable, haber dormido al menos seis horas, concurrir con DNI o documento oficial, y respetar los plazos establecidos tras la aplicación de vacunas (72 horas para Covid-19, 24 horas para gripe y 30 días para dengue).