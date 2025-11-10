El desfile gaucho volvió a unir a vecinos y turistas en Carlos Paz: postales

Villa Carlos Paz vivió este lunes una jornada cargada de emoción y tradición con la celebración del Día de la Tradición, organizada por la Agrupación Gaucha Carlos N. Paz. El evento convocó a vecinos, turistas y agrupaciones de toda la región, que se sumaron al tradicional paseo gaucho por las calles céntricas.

uD83DuDE05uD83CuDDEAuD83CuDDF8 Esta pareja estaba grabando un video en las calles de Barcelona y de repente PASÓ LIONEL MESSI CAMINANDO por atrás.pic.twitter.com/ZiYAW3ykdk — Sudanalytics (@sudanalytics_) November 10, 2025

La actividad comenzó a las 17:00 con la concentración de jinetes en el playón municipal, punto de partida de una caravana que recorrió las principales arterias de la ciudad entre aplausos, banderas y pañuelos al viento. La cabalgata se transformó en una postal viva de las costumbres rurales que aún laten en la memoria colectiva.

El recorrido culminó en la plaza José Hernández, donde se realizó un acto homenaje al autor del Martín Fierro. Entre palabras de agradecimiento y canciones folclóricas, se destacó la importancia de mantener viva la identidad nacional y transmitir las raíces gauchas a las nuevas generaciones.

Con el lema “¡Viva la tradición argentina!”, la jornada combinó el orgullo popular con la calidez del encuentro comunitario, dejando en las calles de Carlos Paz el eco de una cultura que sigue uniendo campo y ciudad bajo los mismos valores.