El IESS realizó su exposición anual con un homenaje a las víctimas de siniestros viales

En el marco de la exposición anual de proyectos del Colegio IESS, se llevó adelante una nueva edición del programa de Seguridad y Siniestralidad Vial, una propuesta educativa que el establecimiento sostiene desde hace tres años de manera transversal dentro de las asignaturas Formación para la Vida y el Trabajo y Educación Tecnológica.

María Amelia, integrante del Observatorio de Seguridad Vial, y madre de Richi Gudiño quien perdiera la vida en un trágico siniestro en Av. Cárcano, explicó que el proyecto se ha convertido en una parte fundamental de la formación de los estudiantes:

“Este es el tercer año consecutivo que llevamos adelante un proyecto anual de seguridad y siniestralidad vial. Por primera vez en la escuela lo hemos incorporado de manera transversal a la currícula, con la importancia que eso implica para la educación y la formación ciudadana de nuestros alumnos”, señaló.

La actividad culmina cada año con un homenaje a las víctimas de siniestros viales, en coincidencia con el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito, que se conmemora el tercer domingo de noviembre por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud.

“En esta jornada nos acompañan bomberos, Seguridad Urbana, diversas ONG, familiares de víctimas y toda la comunidad educativa del IESS”, destacó Amelia.

A partir del mediodía, los estudiantes, docentes y autoridades realizaron un gesto simbólico frente a la institución para reflexionar sobre la responsabilidad colectiva en la seguridad vial.

“Queremos detenernos un momento a pensar que todos somos responsables de la seguridad vial. Este año hemos tenido víctimas que eran peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. Las normas están, pero muchas veces los que no estamos somos nosotros para cumplirlas”, expresó.

Durante la charla, Amelia también compartió un testimonio profundamente personal al recordar a su hijo, fallecido.

“Es muy fuerte atravesar esta fecha, porque en octubre se cumplen años de su fallecimiento, en noviembre es su cumpleaños y llega el homenaje a las víctimas. Son meses difíciles, pero lo hago todo por él. Él decía que la vida, aunque duela, es bella, y no puedo darme el lujo de bajar los brazos ni fallarle”, manifestó con emoción.