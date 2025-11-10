El mensaje y la foto que desataron la locura: “Espero poder regresar algún día”

La publicación de Lionel Messi volvió a estremecer al mundo del fútbol. En la imagen, el astro argentino aparece sonriente, de pie sobre el césped del Camp Nou, con las gradas iluminadas detrás y las grúas de obra del estadio marcando el fondo, mientras el recinto aún se encuentra en plena remodelación.

“Anoche regresé a un lugar que extrañaba con todo mi corazón… Espero poder regresar algún día, no solo para despedirme como jugador”, escribió Messi en su cuenta, acompañando la foto con un mensaje cargado de nostalgia y amor por el Barcelona.

El post fue replicado por la cuenta Som I Serem FCB y superó las 279 mil visualizaciones en pocas horas, generando una avalancha de respuestas de hinchas que expresaron emoción, esperanza y agradecimiento. “Vuelve Messi, vuelve a donde nunca debiste irte”, publicó un usuario. Otro escribió: “Se me cayó una lágrima”.

Para muchos, la foto en el estadio —aún en obras— representa un gesto simbólico de reconciliación con el club y un deseo de cerrar el ciclo en paz, tal vez con una despedida oficial o incluso un breve regreso antes del retiro.

El debate se encendió en redes con miles de comentarios, teorías y homenajes. Algunos imaginaron “un Last Dance” en enero; otros, simplemente, agradecieron el gesto del ídolo. Pero todos coincidieron en algo: el vínculo entre Messi y el Barcelona sigue intacto.