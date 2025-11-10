Hoy fresco, pero mañana vuelve el verano a Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 11 de noviembre una temperatura máxima de 33°C en Carlos Paz y localidades cercanas. El cielo se mantendrá algo a parcialmente nublado, con viento predominante del norte, que podría rotar al oeste durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h.

A las 9 de la mañana, la temperatura en la zona rondaba los 21.2°C, con una humedad del 56%, presión atmosférica de 970.9 hPa, y viento norte a 15 km/h. Las condiciones se presentan secas y estables, sin probabilidades significativas de lluvia. El sol salió a las 06:14 y se pondrá a las 19:51, marcando una jornada típicamente veraniega para esta altura del año.

Según el pronóstico extendido, las temperaturas continuarán elevadas durante los próximos días, con máximas cercanas a los 30°C hasta el fin de semana y mínimas que oscilarán entre los 11 y 16 grados.

Por su parte, los proyectos MATTEO y PREVENIR, junto al Club de Ciencias STEAM, informaron las temperaturas mínimas registradas en la madrugada del lunes en distintos sectores de la región. En San Antonio de Arredondo (Santos Lugares - APRHi) se registró la más baja, con 9.0°C, mientras que en barrio Centro (Municipalidad) la mínima fue de 13.3°C. En Playas de Oro se midieron 11.2°C, y en La Cuesta (EPEC) 12.6°C.

Las condiciones de cielo despejado y viento leve favorecieron el descenso térmico nocturno y el rápido aumento de temperatura durante la mañana, anticipando un calor intenso para la tarde de este martes.