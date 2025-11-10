Hoy fresco, pero mañana vuelve el verano a Carlos Paz

Villa Carlos Paz y región
Hoy fresco, pero mañana vuelve el verano a Carlos PazTras una madrugada templada con mínimas entre 9 y 14 grados, el martes se anticipa como uno de los días más calurosos de la semana en el valle de Punilla.
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 11 de noviembre una temperatura máxima de 33°C en Carlos Paz y localidades cercanas. El cielo se mantendrá algo a parcialmente nublado, con viento predominante del norte, que podría rotar al oeste durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 59 km/h.
A las 9 de la mañana, la temperatura en la zona rondaba los 21.2°C, con una humedad del 56%, presión atmosférica de 970.9 hPa, y viento norte a 15 km/h. Las condiciones se presentan secas y estables, sin probabilidades significativas de lluvia. El sol salió a las 06:14 y se pondrá a las 19:51, marcando una jornada típicamente veraniega para esta altura del año.
Según el pronóstico extendido, las temperaturas continuarán elevadas durante los próximos días, con máximas cercanas a los 30°C hasta el fin de semana y mínimas que oscilarán entre los 11 y 16 grados.
Por su parte, los proyectos MATTEO y PREVENIR, junto al Club de Ciencias STEAM, informaron las temperaturas mínimas registradas en la madrugada del lunes en distintos sectores de la región. En San Antonio de Arredondo (Santos Lugares - APRHi) se registró la más baja, con 9.0°C, mientras que en barrio Centro (Municipalidad) la mínima fue de 13.3°C. En Playas de Oro se midieron 11.2°C, y en La Cuesta (EPEC) 12.6°C.
Las condiciones de cielo despejado y viento leve favorecieron el descenso térmico nocturno y el rápido aumento de temperatura durante la mañana, anticipando un calor intenso para la tarde de este martes.