La Fiesta del Duende anticipó un verano a pura cultura en Cosquín

Cosquín volvió a encender su espíritu festivalero con el cierre de la Fiesta del Duende 2025, una jornada que combinó color, alegría y música sobre la Avenida San Martín y en la emblemática Plaza Próspero Molina.

El desfile de caporales, murgas y agrupaciones artísticas tiñó la ciudad de ritmo y energía, en una celebración que reunió a familias, turistas y vecinos para dar la bienvenida a una nueva temporada que promete ser inolvidable.

En el escenario mayor, la noche culminó con la fuerza del folklore de La Callejera, Ceibo y otros artistas invitados, quienes encendieron la plaza con su música y el entusiasmo del público.

“Cosquín está despierto… y listo para esperarte”, expresaron desde la organización, destacando que esta fiesta representa el preludio de un verano cargado de propuestas culturales, turísticas y musicales que consolidan a la ciudad como el corazón del folklore argentino.