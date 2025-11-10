Música, color y tradición en un cierre mágico

La Fiesta del Duende anticipó un verano a pura cultura en Cosquín

Con murgas, caporales y shows folclóricos en la Plaza Próspero Molina, Cosquín celebró la edición 2025 de su tradicional fiesta, anticipando un verano lleno de cultura y alegría.
lunes, 10 de noviembre de 2025 · 20:09

Cosquín volvió a encender su espíritu festivalero con el cierre de la Fiesta del Duende 2025, una jornada que combinó color, alegría y música sobre la Avenida San Martín y en la emblemática Plaza Próspero Molina.

El desfile de caporales, murgas y agrupaciones artísticas tiñó la ciudad de ritmo y energía, en una celebración que reunió a familias, turistas y vecinos para dar la bienvenida a una nueva temporada que promete ser inolvidable.

En el escenario mayor, la noche culminó con la fuerza del folklore de La Callejera, Ceibo y otros artistas invitados, quienes encendieron la plaza con su música y el entusiasmo del público.

“Cosquín está despierto… y listo para esperarte”, expresaron desde la organización, destacando que esta fiesta representa el preludio de un verano cargado de propuestas culturales, turísticas y musicales que consolidan a la ciudad como el corazón del folklore argentino.

